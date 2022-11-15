غواصة قتالية جديدة تنضم لأسطول المحيط الهادئ الروسي

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن غواصة قتالية جديدة ستنضم لسلاح البحرية في البلاد في 16 نوفمبر الجاري.

وحول الموضوع قال القائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف: "يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري ستنضم غواصة أوفا من نوع Varshavyanka إلى الخدمة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي".

وأضاف "انضمام الغواصة للجيش سيتم خلال احتفالية رسمية ستجري في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، وبحضور عدد من الشخصيات العسكرية كما سيشارك في هذا الحدث نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي، فيكتور يفتيوخوف، والمدير العام لأحواض بناء السفن الأميرالية ألكسندر بوزاكوف".

و"أوفا" هي رابع غواصة من طراز Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور مثل غواصتي "موجايسك" و"ياكوتسك".

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وتتميز غواصات Varshavyanka بقدرة كبيرة على التخفي والاحتجاب عن رادرات العدو لذا لقبت بغواصات "الثقب الأسود"، أما طول كل غواصة فيبلغ 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها ستسلح بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا