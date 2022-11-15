اطلاق الإنتاج الصناعي لـ"بي إم بي – 3" المزودة بأجهزة وقاية دينامية

بدأ في روسيا الإنتاج الصناعي المتسلسل لعربات المشاة المدرعة ( بي إم بي – 3) المزوّدة بأجهزة الوقاية الدينامية.

مع العلم أن القوات الروسية تستخدم هذه المدرعة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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يذكر أن أجهزة الوقاية الدينامية تحد من احتمال إصابة العربة المدرعة وتزيد من قابليتها للبقاء. وتستطيع صواريخ الوقاية الدينامية تدمير القذائف والصواريخ التي يطلقها العدو، وهناك وسائل أخرى مثل ستار الدخان تحميها من الإصابات.

وجاء في بيان نشرته شركة "روستيخ" على قناة "تليغرام" التابعة لها أن عربة "بي إم بي – 3" تنتج على دفعات في شركة "كورغان ماش زافود" وفروعها.

جدير بالذكر أن عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3" مسلحة بمدفع 2А70 عيار 100 ملم القادر على إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم و3 رشاشات ثقيلة من طراز "بي كا تي".

وتتميز المدرعة بقدرة فائقة على الحركة حيث تصل سرعتها 65 كلم/ساعة في الطريق المعبّدة و10 كلم/ساعة على سطح الماء ويمكن أن تطلق النيران وهي تتحرك.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن "بي إم بي – 3" تزوّد بجيل جديد من أجهزة الوقاية الدينامية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا