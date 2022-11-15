موسكو تختبر أول سفينة روسية كهربائية لنقل الركاب

شارك محافظ مدينة موسكو سيرغي سوبيانين مؤخرا في رحلة اختبارية لأول سفينة روسية كهربائية مخصصة لنقل الركاب.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة قامت برحلة مدتها 30 دقيقة في المنطقة الممتدة ما بين "رصيف كييفسكي" و حديقة "زاريادييه" عبر نهر موسكو في العاصمة الروسية.

ومن جهته أشار محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين إلى "أن السلطات في العاصمة الروسية تسعى لتنفيذ مشروع استثماري كبير يهدف إلى إحياء حركة الركاب المنتظمة على طول نهر موسكو، وبالاعتماد على السفن والقوارب الكهربائية المطورة وفقا لأحدث المعايير العالمية، وأن الوضع الحالي يتطلب مراجعة المشروع لتكون هذه السفن والقوارب مبنية من معدات وتقنيات مطورة محليا".

وأعرب سوبيانين عن أمله بأن يتم إطلاق طريق للسفن الكهربائية عبر نهر موسكو خلال عام 2023، وأن الخطط تقضي باستحداث عشرات الأرصفة لهذه السفن على طول النهر، وأن تكون هذه الأرصفة مجهزة بمعدات لشحن هذه السفن بالطاقة الكهربائية.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن كل سفينة من السفن الكهربائية الجديدة التي تطورها روسيا ستكون قادرة على استيعاب 130 راكبا، وستستطيع الإبحار لمدة 4 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: وكالات روسية