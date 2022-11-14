إسبانيا تعدّل إحدى أشهر سفنها الحربية

ذكرت وسائل إعلام أن إسبانيا قررت إدخال تعديلات على واحدة من أشهر السفن الحربية التابعة لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية "وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع لتحديث واستبدال محركات سفينة الإنزال العسكري الكبيرة Juan Carlos-1 ، إحدى أشهر السفن الحربية التابعة للجيش الإسباني".

وتبعا للمنشور فإن "محركات السفينة كانت قد تعطلت عدة مرات منذ العام 2010، لذا قررت قيادة البحرية الإسبانية إجراء دراسة حول الموضوع منذ عامين تقريبا، وتقرر تخصيص الأموال لاستبدال تلك المحركات، وقد تصل كلفة المشروع إلى 30 مليون يورو".

وأشار الموقع إلى أن إسبانيا لم تعلن بشكل رسمي بعد عن موعد بدء العمل على استبدال المحركات في السفينة واختبارها من جديد، لكن الخبراء يتوقعون أن عملية التحديث واختبار السفينة من جديد ستستغرق أكثر من شهر تقريبا.

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ويبلغ طول هذه السفينة 230 مترا، وعرضها 32 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 26000 طن، كما يمكنها قطع 9000 ميل بحري في كل مهمة، ويتكون الطاقم الأساسي لها من 261 شخصا، كما يمكنها نقل 900 جندي، و25 طائرة هجومية من نوع AV-8B و F-35B، و12 مروحية متعددة الأغراض من طراز NH90.

المصدر: سلاح روسيا