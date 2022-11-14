طائرة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض بعد مهمة "محطمة للأرقام القياسية"

قالت شركة بوينغ إن طائرة درون عسكرية أمريكية هبطت في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا يوم السبت بعد قرابة عامين ونصف العام من تحليقها في المدار.

وقالت بوينغ في بيان إن المكوك غير المأهول X-37B، الذي بدأت رحلته الأولى في عام 2010، أمضى الآن ما مجموعه أكثر من 10 سنوات في الفضاء وحلق أكثر من 1.3 مليار ميل خلال ست بعثات.

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وقال الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس العمليات الفضائية: "تسلط هذه المهمة الضوء على تركيز القوة الفضائية على التعاون في استكشاف الفضاء وتوسيع إمكانية الوصول المنخفض التكلفة إلى الفضاء لشركائنا، داخل وخارج إدارة القوات الجوية".

وكان قد تم إطلاق X-37B سرا، وصممت للقوات الجوية بواسطة United Launch Alliance، في مشروع مشترك بين بوينغ وLockheed Martin.

ويبلغ طول الطائرة 30 قدما (9 أمتار)، وطول جناحيها 15 قدما، وتُشغّل بواسطة الألواح الشمسية.

وقبل الإطلاق الأخير للطائرة، في مايو 2020، أثار البنتاغون سلسلة من التجارب العلمية التي ستجريها.

وقال إن المهمة كانت اختبار كيفية تفاعل مواد معينة في الفضاء، وتقييم مدى تأثير الإشعاع المحيط في الفضاء، وتحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة راديو-كهربائية.

المصدر: ساينس ألرت