أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على كاسحة ألغام بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات جارية على كاسحة ألغام بحرية جديدة طورت لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "أكملت سفينة أناتولي شليموف العسكرية الجديدة من نوع ألكسندريت المرحلة الأولى من التجارب البحرية التي خضعت لها في منطقة خليج بطرس الأكبر".

وأضاف البيان: "خلال الاختبارات قام طاقم السفينة والخبراء بالتحقق من عمل معدات الطاقة الرئيسية الموجودة فيها، كما اختبروا عمل السفينة في المياه وقدرتها على المناورة، وتم التحقق من معدات الملاحة وأنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية الموجودة فيها، وجرت الاختبارات بنجاح".

وأشار البيان إلى أن "أناتولي شليموف" هي ثالث سفينة من نوع "ألكسندريت" تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 12700 لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، وأن العمل على بناء هذه السفينة كان قد بدأ عام 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021.

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وتتميز سفن "ألكسندريت" الروسية بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الألغام البحرية المغناطيسية.

ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مجهزة بغواصات مسيرة صغيرة قادرة على اكتشاف الألغام البحرية المعادية لتدميرها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا