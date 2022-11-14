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ما الهدف منها؟.. الجيش الروسي يضع خارطة رقمية لأوكرانيا

العلوم والتكنولوجيا

ما الهدف منها؟.. الجيش الروسي يضع خارطة رقمية لأوكرانيا
m24.ru
صورة أرشيفية
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وضع الأخصائيون في الجيش الروسي خارطة رقمية لأكرانيا تساعد في تدريب مشغلي المسيّرات الانتحارية.

وتسمح إحداثيات الخارطة بضمان إصابة أية أهداف ومنشآت تابعة لجيش نظام كييف.

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ونقلت وكالة "نوفوستي عن ناطق باسم شركة ZALA Aero الروسية المصنعة للدرونات قوله: "تسمح الخارطة الرقمية بمحاكاة المهام التي تنفذها المسيّرات الانتحارية على الأراضي الواقعة في أثناء تدريب المشغّلين على تسيير درونات "إزديلي – 51" و" إزديلي – 52" الإنتحارية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وأضاف الناطق أن المقصود بالأمر هو مسيّرات "لآنسيت" التي تستخدم بفاعلية لتدمير مدافع الهوتزر М777  والمدرعات الخفيفة.

يذكر أن استخدام المسيّرات الانتحارية المذكورة يسمح للجيش الروسي بمكافحة بطاريات المدفعية التابعة للجيش الأوكراني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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