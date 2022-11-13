خبير: الصين تسابق الولايات المتحدة على ريادة العالم في صناعة المسيّرات

رجّح خبراء أن تتربع الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في سوق المسيّرات، بسبب الاستثمار الصناعي والبشري الكبير فيها، ودخلها التصديري والمنافسة العالية في تلك السوق.

وأعرب الخبير في مجال الطائرات المسيّرة دينيس فيدوتينوف، في مقابلة مع "تاس" حول المستجدات في معرض الصين الدولي للطيران Airshow China، الذي يعتبر سوق الطائرات المسيّرة الثاني في العالم.

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وأشار فيدوتينوف إلى أن العرض الواسع للطائرات المسيّرة في معرض هذا العام يتحدث بنفسه عن جهود الصين المكثّفة لإنشاء أسلحة ذات تقنية عالية وأنظمة معدات عسكرية، ومن بينها أنظمة الطائرات بدون طيار التي تحتل مكانة كبيرة.

وأضاف الخبير: "كان من المفاجئ قبل حوالي 10 سنوات كيف اقتحمت الصين بسرعة صفوف الدول الرائدة من مطوري أنظمة الطائرات المسيّرة، والآن لم يعد من المستغرب أن تترسخ البلاد بقوة في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة وستكون مستعدة قريبا للتنافس على القيادة".

يشار إلى أنه من بين أمور أخرى، بحسب الخبير فيدوتينوف، قدّمت الصين في المعرض مركبة تذكرنا من تصميم هيكلها بـ "أوخوتنيك إس-"7 الروسية، وهو نظير لبيرقدار التركية، بالإضافة إلى ذخيرة تشبه "ايروفيرونمنت سويتشبليد" الأمريكية الصنع.

الجدير بالذكر أنه تم في معرض الصين للطيران تقديم الكثير من نماذج الطائرات المسيّرة التي تتفوق في قدراتها على الكثير من نظيراتها العالمية.

المصدر: تاس