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الإمارات تخطط لإطلاق تاكسي كهربائي طائر

العلوم والتكنولوجيا

الإمارات تخطط لإطلاق تاكسي كهربائي طائر
مطار أبو ظبي
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يستعد مطار أبوظبي لاستعمال التاكسي الكهربائي الطائر للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) لنقل الأشخاص والبضائع بسرعة.

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ومن المنتظر أن توقع السلطات الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة "Groupe ADP" الفرنسية.

وسيمكن ذلك المسافرين من السفر من وجهات دولية إلى مطار أبوظبي الدولي، ثم ركوب سيارة أجرة كهربائية طيارة إلى المنزل.

وسيشارك مطار أبوظبي ومجموعة "ADP" في التخطيط المشترك وتصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية الأرضية للتنقل الجوي المتقدم (AAM)، بعد المشاركة مع أصحاب المصلحة، ودراسة الجدوى وتقييم السوق لتطوير خارطة الطريق.

المصدر: وكالات

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