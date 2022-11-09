"كلاشينكوف" بصدد اختبار سفينة عاملة بالوسادة الهوائية في المحيط المتجمد الشمالي

يستعد معمل "ريبيسك" الروسي للسفن لاختبار سفينة "هاسكا – 10" العاملة بالوسادة الهوائية.

وتُخصص السفينة لنقل الحمولة طوال العام صيفا وشتاء إلى المناطق النائية في القطب الشمالي الروسي، وذلك عبر المناطق غير العميقة لبحار المحيط المتجمد الشمالي.

صرح بذلك المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف" المصنعة للسفينة والتي يعد معمل "ريبينسك" فرعا منها. وقال إن خبرة تصنيع مثل هذه السفن العاملة بالوسادة الهوائية ستسمح مستقلا ببناء سفن قادرة على نقل 90 طنا من الحمولة.

وبلغ طول السفينة 20.8 متر، عرضها 12.5 متر، إزاحتها 45 طنا، سرعتها 74 كلم/ساعة. وبمقدور سفينة "هاسكا – 10" البقاء في البحر لمدة 3 أيام دون أن تزود بالوقود.

يذكر ان وزارة الدفاع الروسية قد أبدت اهتماما بتلك السفينة التي يمكن أن تستخدمها في مناطق خالية عن بنية تحتية متفرعة. كما يمكنها نقل المعدات الحربية، بما فيها الدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا