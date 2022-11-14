إيطاليا.. اكتشاف مستودع لتماثيل قديمة في توسكانيا

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، أن علماء الآثار عثروا على أكثر من 20 تمثالا قديما وقطع نقدية معدنية في نبع حراري في توسكانيا.





وتشير الوزارة، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا التماثيل البرونزية القديمة في النبع الحراري بمنطقة ينابيع المياه الساخنة في بلدية سان كاشانو دي بانيه في توسكانا.

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وتضيف، أن معظم هذه التماثيل والقطع المعدنية تعود إلى الفترة من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي.

وقد اعتبر علماء الآثار هذا الاكتشاف "أكبر مجموعة من التماثيل البرونزية من الفترتين الأترورية والرومانية التي تم اكتشافها في إيطاليا القديمة، ومن أهم التماثيل في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بأكملها".

وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي، "هذا الاكتشاف لا مثيل له، أولا وقبل كل شيء، لأنه حتى الآن كانت معروفة من تلك الفترة فقط تماثيل التراكوتا".

وتصور هذه التماثيل البرونزية المكتشفة الآلهة التي كانت تعبد وكذلك أعضاء وأجزاء من جسم الإنسان التي كانت تحتاج إلى تدخل الآلهة عبر المياه الساخنة.

وتذكر أن العلماء عثروا على 26 تمثالا وخمسة آلاف قطعة نقدية ذهبية وفضية وبرونزية وقرابين وأشياء لطقوس العبادة.

المصدر: نوفوستي