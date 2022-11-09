ظهور مثيل أمريكي لـ"تنين الجبل" الروسي في أوكرانيا

سلم الأمريكيون الجيش الأوكراني منظومات إزالة حقول الألغام من طراز M58 MICLIC.

ولم يكشف نظام كييف والبنتاغون عن واقع تسليم المنظومة للجيش الأوكراني إلا بعد ظهور صورة فوتوغرافية التقطها الجنود الروس في مسار دونيتسك للعملية العسكرية الخاصة.

rg.ru

وأظهرت الصورة الفوتوغرافية ناقلة مجنزرة تجر قاطرة مزودة بمعدات هندسية ما.

يذكر أن منظومة M58 MICLIC أمريكية الصنع تعد مثيلة لمنظومة "ميتيوريت" (الشهب) التي أطلق عليها الروس "تنين الجبل" نسبة إلى بطل إحدى الحكايات الشعبية الروسية.

وقد تم لإدخال تعديلات في تصميم المنظومة الروسية لتطوير مواصفاتها التقنية التكتيكية، ثم ظهر نموذج محمول لـ"تنين الجبل" УР-83П. وتم تزويد المنظومة بصاروخ عامل بالوقود الصلب ينقل إلى ميدان القتال خرطوما مرنا محشوا بمتفجرات من شأنها تفجير الألغام المزروعة وعمل ثغرات في حقل الألغام.

جدير بالذكر أن منظومة الروسية تتفوق على مثيلتها الأمريكية من حيث مواصفاتها التقنية وترمي بالمتفجرات إلى مسافة 440 مترا، بينما لا يزيد مدى عمل المنظومة الأمريكية عن 62 مترا. وتعمل المنظومة الروسية ثغرات في حقل الألغام بطول 115 مترا مقابل 100 متر لدى مثيلتها الأمريكية.

يذكر أن "تنين الجبل" استخدم بنجاح في سوريا وتستخدمه القوات المسلحة الروسية كذلك في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا