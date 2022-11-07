"كلاشينكوف" تدرس توسيع عيار رشاشاتها

أعلن رئيس شركة "كلاشينكوف" الروسية، آلان لوشنيكوف أن شركته قد تزيد من العيار الأساسي لرشاشات "كلاشينكوف" والذي يعادل الآن 5.42 ملم.

وقال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "البنتاغون قد عقد اتفاقية توريد بندقية آلية جديدة سيتغير عيار رصاصتها من 5.56 ملم إلى 6.8 ملم. وإننا ندرس هذا الموضوع أيضا ولا نستبعد الانتقال من عيار 5.65 ملم إلى عيار أكبر، وذلك انطلاقا من شروط جديدة تطرحها التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بحماية الجندي وغيرها من الشروط. وسنعمل على تطوير هذا الموضوع في المستقبل".

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وأوضح رئيس "كلاشينيكوف" أن الرشاش الجديد بعيار جديد قد يظهر أثناء تطوير بزة "لجيونير" العسكرية الجديدة للجندي الروسي حيث سيحاول أخصائيو الشركة حل تلك المشكلة التقنية.

جدير بالذكر أن عيار 5.56 ملم تم تطويره في الاتحاد السوفيتي في مطلع السبعينيات، واتصف هذا العيار آنذاك بدقة الرماية ومسار جيد للرصاصة ووزنها الصغير. أما الآن فصارت القوة الخارقة للرصاصة عيار 5.45 لا تتفق مع الشروط الحديثة الخاصة بحماية الجندي.

يذكر أن شركة "كلاشينكوف" كانت قد أعلنت في 21 سبتمبر الماضي أنها ستُدخل تعديلات تقنية في تصميم رشاشها "آكا – 12" آخذة في الاعتبار خبرة استخدامه في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا