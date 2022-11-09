العلاقة بين السكتة القلبية المفاجئة وتلوث الهواء

اكتشف خبراء كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة، أن تلوث هواء المدن، يمكن أن يسبب سكتة قلبية مفاجئة لدى بعض الأشخاص الذين يعيشون حياة طبيعية.





وتشير مجلة The Lancet Public Health، إلى أن الباحثين درسوا وحللوا بيانات جمعت خلال أعوام 2010-2018، لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة متبادلة بين السكتة القلبية وتركيز دقائق PM2.5 الصلبة التي أبعادها من 0.001 إلى 2.5 ميكرومتر. فقد أظهرت نتائج دراسات علمية سابقة، أن هذه الفئة من دقائق الهواء الجوي تزيد كثيرا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعيون.

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ودرس الباحثون في هذه الدراسة 18 131 حالة عن توقف القلب المفاجئ، كان متوسط عمر المصابين 65 عاما. واتضح لهم، أن زيادة تركيز PM2.5 بمقدار 10 ميكروغرام لكل متر مكعب من الهواء ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية خلال اليومين المقبلين، الذي ينخفض بعد ذلك خلال الأيام الثلاثة التالية.

ولاحظ الباحثون أيضا أن هناك احتمالا ضئيلا للسكتة القلبية عندما يكون مزيل الرجفان غير فعال وكذلك توقف القلب خارج المنزل. ولكنهم. لم يعثروا على مثل هذا الاحتمال لجسيمات PM10 التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر أو أقل، وكذلك بالنسبة لغازات O3 و NO2 و SO2.

وقد أظهرت نتائج الحسابات، أنه يمكن تقليل حالات توقف القلب خارج المستشفى المرتبطة بـ PM2.5 بنسبة ثمانية بالمئة عند انخفاض تركيز PM2.5 بمقدار 1 ميكروغرام لكل متر مكعب وبنسبة 30 بالمئة مع انخفاض تركيز PM2 .5 بمقدار ثلاثة ميكروغرام لكل متر مكعب.

وتجدر الإشارة، إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصت في عام 2021 بتخفيض معدل التركيز السنوي للهباء في الهواء الجوي من 10 إلى 5 ميكروغرام في المتر المكعب الواحد بالنسبة لـ PM2.5 ، ومن 20 إلى 15 ميكروغرام في المتر المكعب بالنسبة لـ PM10.

المصدر: لينتا. رو