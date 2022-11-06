هجوم سيبراني يستهدف وكالة الاستخبارات البلغارية

أكدت وكالة أنباء BТА استنادا لمعلومات من وزارة الشؤون الداخلية البلغارية، تعرض الموقع الإلكتروني لوكالة الاستخبارات لهجوم سيبراني.

وجاء في بيان نشرته الوكالة: "تعرض موقع وكالة الاستخبارات الحكومية لهجوم من متسللين... الهجوم "دوس" أعاق مؤقتا الوصول إلى الموقع، ولم يتم تسجيل أي تسرب للمعلومات".

ووفقا للوكالة، لوحظت هجمات مماثلة في بولندا ورومانيا ومولدوفا وإستونيا.

هذا وأعلنت مجموعة القراصنة Killnet مسؤوليها عن جميع هذه الهجمات.

المصدر: نوفوستي