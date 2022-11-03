"كلاشينكوف" تبدأ بتزويد الجيش الروسي بمروحيات مسيّرة صغيرة الحجم

بدأت شركة "كلاشينكوف" في تزويد القوات الروسية بأحدث المسيّرات الصغيرة الحجم.

صرح بذلك الأربعاء 2 نوفمبر رئيس الشركة آلان لوشنيكوف. وقال" إننا لم نعلن ذلك من قبل، إلا إننا قد بدأنا في تسليم مروحياتنا المسيّرة الرباعية المراوح للجيش الروسي. وهناك أسرة كاملة من المسيّرات من صناعتنا، وينتج بعضها على دفعات، أما البعض الآخر الذي لا يزال قيد التصميم فسيبدأ إنتاجه صناعيا عام 2023. ومن بينها مسيّرات مقاتلة واستطلاعية ونولي إنتاجها اهتماما خاصا".

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يذكر أن المسيّرات الضاربة (الانتحارية) الروسية الصنع من طراز "لانتسيت" و"كوب" (ZALA) يستخدمها بنشاط الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا حيث تهاجم المعدات الحربية والمواقع التابعة للقوات الأوكرانية.

وفي ما يتعلق بالمروحيات المسيّرة فإن أسرة "كوب" (ZALA) تتضمن على سبيل المثال نموذجا جديدا رباعي المراوح من طراز ZALA 421-24 يتميز بالتخفي الفائق أمام الرادارات، وإنه صغير الحجم وقابل للطي ولا يُطلق ضجيجا مدويا، ويمكن إطلاقه من الناقلات.

وقد بلغ وزن المسيّرة 3.6 كيلوغرام، ويحلق الدرون إلى مسافة 3.5 كيلومتر ويستطيع البقاء في الجو لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا