البحرية الروسية تتسلم زورقا مضادا للمسيّرات تحت المائية

دخل زورق "غراتشونوك" من مشروع 21980 الخدمة في أسطول بحر البلطيق الروسي.

وقال ناطق باسم إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية إن الزورق الجديد سيخدم في قاعدة "كرونشتات" البحرية الروسية بمقاطعة لينينغراد.

وأوضح أن الزورق مخصص لحماية الشاطئ البحري ومكافحة المسيّرات البحرية وغيرها من وسائل التخريب التي يمكن أن يستخدمها العدو تحت الماء لإلحاق أضرار بالسفن الحربية الراسية في القاعدة البحرية.

جدير بالذكر أن زورق "غراتشونوك" تم بناؤه في معمل "زيلينودولسك" الروسي للسفن. وبلغت إزاحته 140 طنا، وطوله 30 مترا، وعرضه 7.4 أمتار. وتم تزويده بأجهزة إلكترونية مختلفة، بما في ذلك رادار " كالمار" الصوتي ومحطة "أنابا" الإلكترونية الصوتية، فضلا عن التجهيزات التي تستخدمها الضفادع البشرية.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أسطول بحر البلطيق قد تسلّم مؤخرا زورقيْن حديثين من طراز " غراتشونوك" من مشروع 21980 تم تزويدهما بقاذفات قنابل سداسية المواسير وصواريخ نقالة مضادة للجو وأجهزة إلكترونية لاسلكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا