تخترق القوات الروسية الدفاعات الأوكرانية بالقرب من مدينة أفدييفكا في دونباس، بما فيها تحصينات تم تجهيزها على مدى 8 أعوام.

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وذلك باستخدام الذخائر فائقة الدقة عيار 152 ملم من طراز "كراسنوبول" التي قد دمّرت العديد من نقاط الاستناد المعادية وضمنت نجاح تقدم مجموعات الاقتحام الصديقة.

جاء ذلك في البلاغ الصحفي الذي قدّمه ناطق باسم المكتب الصحفي لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.

وقد نشر المكتب الصحفي مقطع فيديو أظهر نتيجة عمل الذخائر فائقة الدفة الموجهة بالليزر التي تدمر مستودعات محصنة للذخائر، ما يسبب صعود سحابة ضخمة من الدخان الناتج عن إصابة أسلحة العدو تحت الأرض.

ويمكن مقارنة ذخائر "كراستوبول" فائقة الدقة بقذائف Copperhead و M982 Excalibur الأمريكية الموجهة التي بلغت دقة الإصابة بها نسبة 92%، بينما تبلغ دقة الإصابة لمدافع الهوتزر الروسية المزودة بذخائر "كراسنوبول" 96%.

وخلافا للذخائر الأمريكية فإن ذخائر "كراسنوبول" يمكن أن تدمّر كذلك المعدات الحربية المتحركة. كما يمكن استخدامها لإصابة مراكز القيادة والمخابئ والجسور حيث تؤمن قوة نيران المدفعية المقترنة مع دقتها التدمير المضمون للمنشآت المذكورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا