روسيا تختبر منظومات "كورنيت" المعدّلة المضادة للدروع

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها تختبر منظومات Kornet-D1 الصاروخية المعدّلة المضادة للدروع والعربات المصفحة.

وحول الموضوع قال مدير قسم صناعة الأسلحة في الشركة، بيخان أوزدويف: "اجتازت منظومة Kornet-D1 المعدّلة القسم الرئيسي من الاختبارات الأولية، هذه المنظومات تم اختبارها على عربات BMD-4M المخصصة لقوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي، وجرت الاختبارات بنجاح".

وأضاف "العربات القتالية الروسية المخصصة لحمل هذه المنظومات مجهزة بمنصتين من نوع Kornet-D1، كل منظومة منهما مزودة بأنظمة تعقب حرارية خاصة بها، ويمكنها التعامل مع هدفين بوقت واحد، كما حصلت Kornet-D1 على ميزة التتبع التلقائي للهدف".

وأشار أوزدويف إلى أن الصواريخ المطورة للمنظومة Kornet-D1 مزودة برؤوس حارارية يمكنها التعامل مع أهدفها على مسافات تصل إلى 10 كلم، ومزودة أيضا بمستشعرات خاصة تمكنها من التعامل مع الأهداف الجوية، كما أن المركبات التي ستحمل عليها ستجهّز بأنظمة رصد وتعقب للأهداف ومنظومات لتأمين الاتصالات ونقل البيانات إلى الآليات والمراكز العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا