روسيا تختبر بندقية جديدة مضادة للدرونات

أعلنت شركة "Laboratory PPSh" عن تطويرها لبندقية إلكترونية جديدة مضادة للطائرات المسيرة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "قامت Laboratory PPSh بتطوير بندقية LPD-802 الجديدة للحرب الإلكترونية المخصصة لشلّ حركة الطائرات المسيرة".

وأضاف البيان "تخضع بندقية LPD-802 حاليا لجميع الاختبارات اللازمة، هذه البندقية عبارة عن نسخة مطورة عن بندقية LPD-801 لكننها أتت أصغر حجما ولها نطاقات تردد إضافية قادرة على التعامل مع الدرونات الأمريكية الصنع".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في الشركة قاموا بتعديل أنظمة البندقية لتكون أكثر قدرة على التعامل مع أنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية في الدرونات، كما زادوا سعة بطاريتها مقارنة ببنادق LPD-801 لتعمل مدة أطول.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السلاح الجديد أتى على هيئة بندقية مزودة بهوائي، وزنها حوالي 3.5 كلغ، ومجهزة ببطاريات قابلة للاستبدال تعمل كل بطارية منها لمدة 60 دقيقة تقريبا، ويمكن لهذه البندقية شلّ حركة الدرونات على مسافة 1.5 كلم تقريبا.

المصدر: سلاح روسيا