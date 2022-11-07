روسيا تختبر عربة برمائية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية عن نجاح اختبارات جديدة على مركبة برمائية روسية يمكن استخدامها للأغراض العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن مصنع "كورغان ماش" الروسي: "نجحت مركبة TM-140 المجنزرة البرمائية في اختبارات جديدة لقطع مسافات طويلة في إطار بعثة Umka-2022 التي تجري تحت إشراف قيادة سلاح البحرية الروسي".

وأضاف البيان "تمكنت المركبة من قطع مسافة 1100 كلم تقريبا على طول الطريق الممتد بين منطقتي أنادير ومايس شميدتا الروسيتين، وخلال الرحلة قامت هذه المركبة مع مركبات برمائية أخرى محمولة على عجلات من قطع مسافات تتراوح ما بين 60 إلى 150 كلم كل يوم عبر المستنقعات ومناطق التوندرا الجبلية".

وأشار البيان إلى أن "مركبة TM-140 كانت الوحيدة من بين جميع المركبات القادرة على تخطي جميع العقبات في أثناء الرحلة الاختبارية، وتمكنت من عبور نهر أميغا بالكامل وبكل سهولة كونها قادرة على الطفو على سطح الماء وكون تصميمها ساعدها على مقاومة التيارات المائية القوية".

ويبلغ طول مركبة TM-140 البرمائية 7 أمتار و80 سم تقريبا، وعرضها 310 سم، وارتفاعها 310 سم، ويمكن استخدامها في مهمات التنقل في الأماكن الوعرة المناطق الجبلية أو المناطق المغطاة بالثلوج أو المستنقعات، كما يمكنها الحركة بسهولة على سطح الماء.

المصدر: سلاح روسيا