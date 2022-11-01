الروس يبتكرون جهازا يمنع توقف التنفس أثناء النوم

ابتكر علماء جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث العلمية وحصلوا على براءة اختراع رسمية عن اختراع أول جهاز في روسيا يسمح باكتشاف توقف عملية التنفس اثناء النوم.



ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن هذا الجهاز يسمح بمراقبة واكتشاف توقف عملية التنفس لدى الشخص أثناء النوم اكثر من 10 ثواني، ويساعد على إعادتها.

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وجاء في بيان المكتب: "حصل علماء جامعة بيلغورود على براءة اختراع عن جهاز يمنع توقف التنفس أثناء النوم. وهذا الجهاز الحاصل على براءة اختراع هو أول ابتكار محلي في هذا المجال، ونظرا لبساطته وسهولة استخدامه وسرعة معالجة المعلومات، فقد تجاوز جميع نظائره المعروفة".

وتتميز متلازمة توقف التنفس أثناء النوم،بوقف تهوية الرئتين أكثر من 10 ثوان، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في دم الشخص، وارتفاع مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون، واضطراب التوازن الحمضي القاعدي. كما أن هذه المتلازمة هي من عوامل الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب واضطراب ضربات القلب.

ويقول أندريه ألينيكوف، رئيس مكتب التصاميم الطلابية لمشكلات الروبوتات والميكاترونيكس بالجامعة: "يضم جهازنا مستشعرات تنفس، ومتحكم دقيق، ووحدة بلوتوث للتواصل مع الأجهزة الطرفية، ووحدة تحفيز على شكل محرك اهتزازي، يوقظ المريض في حالة حبس أنفاسه ويسمح له بإعادة تنفسه إلى طبيعته".

ويضيف، إن إحدى السمات المهمة للجهاز الجديد هي القدرة على مراقبة التنفس عبر الأنف والفم في وقت واحد.

المصدر: tass