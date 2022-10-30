اكتشاف أنقاض مبنى قديم في جزيرة كريت

اكتشف علماء الآثار في جزيرة كريت، أنقاض مبنى كان جزءا من مجمع مباني المسرح القديم.

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ويشير موقع Newsbomb اليوناني، إلى أن علماء الآثار الذين يدرسون أنقاض مدينة Lissos القديمة، عثروا على أنقاض مبنى كان جزءا من مجمع مباني المسرح القديم.

ويعتقد الخبراء أن هذا المبنى كان يستخدم لإجراء المسابقات الموسيقية، أو لاجتماعات مجلس المدينة. وأن المبنى شيد في القرن الأول الميلادي، عندما كانت اليونان تابعة للإمبراطورية الرومانية.

ويضيف الخبراء: تضرر المبنى في القرن الرابع بسبب الزلازل الأرضية والفيضانات. ويوجد بجانب المبنى بقايا مدرجات المسرح، وعلى شماله أنقاض معبد أسكليبيوس إله الشفاء.

وتقع مدينة Lissos القديمة في جزيرة كريت، ومنذ خمسينيات القرن الماضي تجري فيها عمليات الحفر والتنقيب، ويحتفظ بالقطع الأثرية التي يعثر عليها في المتاحف الأثرية للجزيرة.

المصدر: tass