علماء روس يبتكرون اسفنجاً قابلاً للتحلل بغية جمع النفط المنسكب

ابتكر علماء جامعة فولغوغراد للعلوم التقنيةـ إسفنجاً عالي المسامية، لتجميع المنتجات النفطية من على سطح الماء، يمكن أن يتحلل في التربة خلال 2-3 أشهر.

إقرأ المزيد



ويشير البروفيسور يفغيني بريوزكين من الجامعة، إلى أن أساس هذا الإسفنج مادة الشيتوزان المعدلة سطحيا، وهي مادة طبيعية عديدة السكاريد.

ويقول: "هذه مادة عالية المسامية، أو إسفنج، أساسها مادة الشيتوزان الطبيعية المتعددة السكاريد والمعدلة سطحيا. ويمكن استخدام الإسفنج المبتكر في تجميع الزيوت والمنتجات النفطية المنسكبة من سطح الماء بسرعة. وسوف تمتص المنتجات النفطية بشكل انتقائي. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الشيتوزان بعد التعديل بقدرة فريدة على التحلل في التربة الرطبة، في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط".

ويشير البروفيسور، إلى أن الشيتوزان، بوليمير حيوي يفصل من مادة الكيتين الموجودة في أصداف القشريات والحشرات مثل سرطان البحر والجراد. وهذه المادة بخلاف جميع البوليميرات الاصطناعية، تتحلل بيولوجيا".

وقد حصل الباحثون على براءة اختراع رسمية عن طريقة تعديل الشيتوزان، والمادة المبتكرة أيضا.

المصدر: tass