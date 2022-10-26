شركة Seagate الأمريكية لصناعة الأقراص الصلبة تسرح 3 آلاف موظف

أعلنت شركة Seagate Technology الأمريكية المصنعة للأقراص الصلبة وحلول التخزين، أنها ستتخلى عن حوالي 3 آلاف موظف، في إطار إعادة للهيكلة لخفض تكاليف الإنتاج وسط انخفاض الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف موسلي: "اشتدت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي في نهاية الربع الثالث، وانعكست هذه الديناميكية في كل من طلب الصناعة قصير الأجل والقطاع المالي لشركة Seagate".

ونشرت الشركة النتائج المالية للربع المالي الأول، والتي تبين أنها أسوأ من توقعات المحللين.

حيث انخفضت إيرادات الربع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 2.035 مليار دولار من 3.115 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وكان محللون توقعوا متوسط ​​2.12 مليار دولار.

وانخفض صافي دخل الشركة في الربع الماضي إلى 29 مليون دولار، أو 14 سنتا للسهم، من 526 مليون دولار أو 2.28 دولار للسهم قبل عام، وبلغت الأرباح 48 سنتا للسهم، بينما توقع الخبراء 75 سنتا للسهم.

وفي الربع المالي الثاني تتوقع الشركة تحقيق إيرادات في حدود 1.7 الى 2 مليار دولار، كما تتوقع الشركة أن تتراوح أرباحها المعدلة من خسارة 5 سنتات للسهم إلى ربح 35 سنتا للسهم.

وتفترض توقعات الخبراء الذين استطلعت آراؤهم شركة "FactSet" أن الإيرادات تبلغ 2.12 مليار دولار، والأرباح 80 سنتا للسهم.

يذكر أن أسهم"Seagate" انخفضت بقيمة 7.5% في تعاملات نيويورك يوم الأربعاء، ومنذ بداية العام، انخفضت القيمة السوقية للشركة 1.5 مرة لتصل الى 12 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس