الجيش الروسي يتسلم سفينة قتالية جديدة قبل نهاية العام الجاري

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على سفينة صاروخية جديدة قبل نهاية هذا العام.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية: "من المقرر أن يتم تسليم سفينة ريزكي الصاروخية الجديدة لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي قبل نهاية ديسمبر المقبل".

وأضاف إن "من المفترض أن يتم الإعلان عن موعد رفع علم البحرية على السفينة المذكورة قبل نهاية أكتوبر الجاري، وعلى الأغلب سيتم تسليمها للجيش في ديسمبر 2022".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن السفينة خضعت لعدة اختبارات وتجارب، كان آخرها تجارب بحرية جرت في أبريل الفائت.

وتنتمي "ريزكي" لفئة السفن الصاروخية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380، والتي يبلغ طول كل واحدة منها 100م، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة.

إقرأ المزيد

وتتسلح هذه السفن بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا