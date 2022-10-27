روسيا تزوّد طرّاداتها بمنظومات Pantsir-ME معدّلة للدفاع الجوي

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية للصناعات العسكرية أنها باشرت تسليم طرادات الأسطول البحري الروسي، منظومات Pantsir-ME للدفاع الجوي المعدلة.

وحول الموضوع قال مدير قسم صناعة الأسلحة في الشركة، بيكخان أزدويف: "بدأت روستيخ بعمليات التسليم التسلسلي لمنظومات Pantsir-ME المخصصة للسفن الحربية الروسي".

وأضاف "قريبا سيتم الانتهاء من اختبارات سفينة تسيكلون الروسية التي تجري في البحر الأسود، هذه أول سفينة عسكرية صاروخية من نوع كاراكورت جرى تجهيزها بمنظومات Pantsir-ME المعدلة المخصصة للدفاع الجوي، ومن المفترض أن يتم تسليم السفينة لسلاح البحرية الروسي قبل نهاية 2022".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء في البلاد سيزودون سفينة "الأدميرال شابانينكو" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات أيضا بمنظومات Pantsir-ME الصاروخية، وستحل هذه المنظومة محل منظومات "كورتيك" الموجودة فيها.

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أما سفن "كاراكورت" التي ستجهزها روسيا بمنظومات Pantsir-ME فهي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا