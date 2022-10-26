اليونيسكو: حرائق الغابات في تشيلي أتت على عدد كبير من تماثيل جزيرة الفصح

أعلنت منظمة اليونيسكو أن حرائق الغابات في تشيلي أوائل أكتوبر الجاري، أضرّت بأكثر من 177 تمثالا حجريا من تماثيل جزيرة الفصح الأثرية الشهيرة.

وذكرت المنظمة في تقرير لها "أن الخبراء أجروا تقيميا أوليا للأضرار الناجمة عن الحرائق خلال مهمة بحثية جرت في جزيرة الفصح في الفترة ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري، بقيادة مديرة المكتب الإقليمي لليونيسكو في تشيلي، كلوديا أوربيني، وأنه يتعين على المختصين حاليا مهمة تحديد الإجراءات اللازمة لإزالة عواقب الحريق".

كما أشار التقرير إلى "أن التماثيل الحجرية المتجانسة في جزيرة الفصح هي تراث ثقافي لايضاهى، يسحر العالم بأسره، وبأن جزيرة الفصح نفسها هي أحد مواقع التراث العالمي المهمة المصنفة في قوائم اليونيسكو".

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ومن جهتها أشارت المؤسسة الوطنية لحماية الغابات في تشيلي إلى أن الحرائق التي نشبت مطلع الشهر الجاري قد امتدت على حوالي 240 هكتارا، وألحقت ضررا بالنباتات ومعالم التراث الأثري في جزيرة الفصح الشهيرة.

المصدر: belta.by