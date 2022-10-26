ابتكار أوعية دموية اصطناعية جديدة

ابتكر فريق علماء دولي بإشراف جامعة سدني تقنية جديدة لإنتاج الأوعية الدموية الاصطناعية.

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وتشير مجلة Advanced Materials، إلى أنه من أجل ذلك استخدم الباحثون بروتين تروبولاستين، الموجود في الغلاف المرن. وهذا البروتين يذوب تدريجيا ويشكل أوعية دموية اصطناعية تحاكي الأوعية الدموية الطبيعية. والأوعية الجديدة يتطلب إنتاجها وقتا أقصر وتكلفتها اقل، بخلاف تلك التي تستخدم في الجراحة حاليا.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات السريرية، أن أجسام الفئران قبلت هذه المادة، وأن خلايا جديدة نمت وشكلت أوعية دموية في المناطق المطلوبة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا هو أول عمل يحقق درجة عالية من التشابه مع تركيب الأوعية الدموية الطبيعية. كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا للأطفال، حيث سابقا كان الجراحون يستبدلون الغرسات مع نمو الطفل. والآن هذا ليس ضروريا، لأن الأوعية ستنمو مع نمو الطفل.

المصدر: لينتا. رو