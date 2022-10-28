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القوات البحرية الروسية تتسلم أول دفعة من الطوربيدات الكهربائية الجديدة

العلوم والتكنولوجيا

القوات البحرية الروسية تتسلم أول دفعة من الطوربيدات الكهربائية الجديدة
Sputnik Aleksandr Galperin
طوربيد كهربائي
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أعلن دميتري بينزوروك، نائب المدير العام لشركة "Region" المساهمة، أن وزارة الدفاع الروسية استلمت الدفعة الأولى من الطوربيدات الكهربائية الجديدة المصممة خصيصا للقوات البحرية الروسية.

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ويقول في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، ردا على سؤال حول توريد الطوربيدات الكهربائية: "أجرينا في عام 2020 ، دورة الاختبار بأكملها. وحاليا جرت عملية تسليم الدفعة الأولى من الإنتاج إلى القوات البحرية".

وتجدر الإشارة، إلى أن الطوربيدات الكهربائية قادرة على إصابة مختلف الأهداف على سطح الماء وتحته وكذلك الساحلية على بعد 18 كلم، حتى في ظروف التشويش الصعبة، بما فيها المياه الضحلة وتحت الجليد.

المصدر: tass

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