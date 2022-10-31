الصين تختبر طائرة شحن مسيّرة جديدة

تداولت مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لطائرة شحن مسيرة جديدة نجحت الصين في اختبارها.

وتبعا لقناة Dambiev على تليغرام فإن طائرة الشحن المسيرة الجديدة Scorpion D التي طورتها شركة Tengoen Technolog نجحت في 25 أكتوبر الجاري بالتحليق في أول رحلة اختبارية لها، وأقلعت من مطار في مقاطعة سيتشوان الصينية".

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وأشارت القناة إلى "أن الطائرة الجديدة يبلغ طولها 10.5 م، ووارتفاعها 3.1 م، وباع جناحيها 20 مترا، أما وزنها الكلي عند الإقلاع فيبلغ 4350 كلغ مع حمولة تزيد عن نصف طن تقريبا".

وتبلغ مساحة حجرة الشحن في هذه الطائرة 5 أمتار مكعبة، كما يمكن لـ Scorpion D التحليق لـ 35 ساعة متواصلة، والطيران بسرعة 300 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 9.5 كلم، والإقلاع مع حمولتها القصوى من مدرجات يبلغ طولها أقل من 500 م.

المصدر: Ch.Dambiev