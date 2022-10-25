العلماء يكشفون عمّا قد يلعب دورا هاما في محاولات إنقاص الوزن!

يمكن لجزيئات السيليكا المسامية المصنوعة من الرمال النقية أن تلعب يوما ما دورا في محاولات إنقاص الوزن.

وأسفرت التجارب السريرية السابقة بالفعل عن نتائج واعدة، لكن آلية خفض الوزن الفعلية وراء العلاج المحتمل لم تكن مفهومة جيدا.

ولفحص المتغيرات الرئيسية، اختبر الباحثون الآن مجموعة من أحجام وأشكال السيليكا في محاكاة للأمعاء البشرية بعد تناول وجبة ثقيلة.

وتدعم النتائج فكرة أن السيليكا المسامية يمكن أن "تعرقل عمليات الهضم" التي عادة ما يتم تحفيزها بواسطة إنزيمات تكسر الدهون والكوليسترول والنشويات والسكريات في المعدة والأمعاء.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن حجم الجسيمات النانوية التي يتم تناولها يحدد مقدار النشاط الهضمي المثبط.

ويقر الباحثون بأن نموذجهم بسيط للغاية لتقليد تعقيدات الأمعاء البشرية أثناء الهضم تماما، ولكن نظرا للأخلاقيات المحيطة بالتجارب السريرية البشرية، فإن محاكاة القناة الهضمية والنماذج الحيوانية أقرب ما قد يحصل عليه الباحثون.

وعلى عكس نماذج الأمعاء البشرية الأخرى، فإن هذا النموذج الجديد يمثل كلا من هضم الدهون وهضم الكربوهيدرات. وحلل الباحثون أيضا درجة امتصاص المادة العضوية داخل الجهاز الهضمي.

ومن المحتمل أن تؤدي السيليكا المسامية إلى تقليل زيادة الوزن بطرق أخرى أيضا، لكن النتائج الجديدة توفر بحثا إضافيا بمكان أكثر صلابة للبدء.

في عام 2014، وجد الباحثون أن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا غنيا بالدهون تكتسب وزنا أقل بشكل ملحوظ عندما تتغذى على جزيئات نانوية من السيليكا المسامية (MSPs). كما تم تخفيض نسبة الدهون الكلية في الجسم. ومع ذلك، يبدو أن هذا التأثير يعتمد على الحجم النسبي لجزيئات السيليكا المستخدمة. وكانت الجسيمات الأكبر حجما أكثر فاعلية في النهاية.

ودعمت دراسات المتابعة على الفئران هذه النتائج. ويبدو أن الحجم والشكل المناسبين لجزيئات السيليكا المسامية يحددان قوة هضم الفئران في الأمعاء الدقيقة.

وفي عام 2020، أظهرت البيانات السريرية الأولى على 10 أشخاص أصحاء يعانون من السمنة أن MSPs يمكن أن تقلل من مستويات الجلوكوز في الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، وكلاهما من عوامل الخطر المعروفة لمضاعفات التمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية.

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والأفضل من ذلك، أن العلاج لم يسبب أي إزعاج في البطن أو تغييرات في عادات الأمعاء، وهو ما لا يمكن قوله عن الأدوية الحالية لزيادة الوزن مثل أورليستات.

ويشرح البحث الحالي هذه النتائج الواعدة من خلال مقارنة مجموعة من 13 عينة من السيليكا المسامية ذات العروض وإمكانات الامتصاص والأشكال والأحجام وكيمياء السطح المختلفة.

وتم تقديم كل من هذه العينات إلى نموذج معدي معوي بشري يحاكي حالة التغذية بعد وجبة غنية بالكربوهيدرات والدهون. وسمح النموذج لمدة نصف ساعة من الهضم المعدي وساعة من الهضم والامتصاص المعوي.

وتمت مراقبة هضم الدهون بمعايرة الأحماض الدهنية مما تم امتصاصه، بينما تمت مراقبة هضم النشاء عن طريق قياس تركيز السكريات الممتصة.

ويقول الباحثون إن عينات السيليكا المثالية كانت جزيئات السيليكا الدقيقة بعرض مسام يتراوح بين 6 و10 نانومتر. ويبدو أن هذه الأحجام تمنع الإنزيمات التي تم فحصها بشكل أفضل.

ولا يبدو أن المسام تحبس الإنزيمات فقط. ويعتقد الباحثون أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. وبعض المسام التي كانت بالحجم الأمثل لمنع هضم النشا، على سبيل المثال، كانت أكبر من أن تحبس الأنزيمات المرتبطة بهضم الدهون على النحو الأمثل.

ويبدو أيضا أن جزيئات الرمل المسامية تمتص العناصر الغذائية المهضومة وغير المهضومة من الجهاز الهضمي قبل أن تنتقل إلى مجرى الدم في النظام.

وقد تكون هذه طريقة أخرى تعارض بها الجزيئات مدخلات السعرات الحرارية. وتمتص تلك الجسيمات ذات الأسطح الكبيرة ولكن المسام الأصغر غير القادرة على التأثير على الإنزيمات الهاضمة، أي في الواقع معظم المواد العضوية في النماذج.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول النماذج الحيوانية لتكرار هذه النتائج. وربما بعد ذلك، سيمكن التحقق من صحة الآلية المقترحة في التجارب السريرية البشرية.

نُشرت الدراسة في مجلة الصيدلانيات.

المصدر: ساينس ألرت