فرنسا وبلجيكا وهولندا تتعاون لإنتاج سفن عسكرية جديدة

ذكر موقع Naval Today ان فرنسا وبلجيكا وهولندا ستتعاون لإنتاج سفن عسكرية مضادة للألغام البحرية.

وجاء في منشور على الموقع "وقعت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا مؤخرا اتفاقية تعاون لتطوير منصات وطنية مضادة للألغام البحرية، وتم توقيع وثيقة الاتفاقية في باريس خلال معرض выставки Euronaval 2022 البحري الدولي، الهدف من هذه الاتفاقية هو زيادة التعاون وزيادة تفعيل الأنظمة المتعلقة بمكافحة الألغام البحرية".

وأشار الموقع إلى "أن فرنسا أعلنت عن نيتها بالبدء بتصميم سفن حربية جديدة كاسحة للألغام البحرية، لتكون هذه السفن شبيهة بالسفن الحربية التي ستحصل عليها بلجيكا وهولندا".

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وتبعا للموقع فإن شركة Naval Group كانت قد بدأت في ديسمبر الماضي بتطوير أول سفينة جديدة كاسحة للألغام البحرية لصالح بلجيكا، وفي يونيو الماضي أيضا بدأت بتطوير سفينة شبيهة لصالح هولندا، ويفترض أن تسلم هذه السفن للعملاء عام 2024.

ويفترض أن يكون طول كل سفينة من السفن الجديدة نحو 82.6 م، وعرضها 17م، ومقدار إزاحتها للمياه نحو 2800 طن، وسيكون بإمكان هذه السفن الحركة بسرعة 15.3 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا