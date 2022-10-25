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لماذا يختار الرجال الفتيات الأصغر عمرا؟

العلوم والتكنولوجيا

لماذا يختار الرجال الفتيات الأصغر عمرا؟
Globallookpress imago stock&people/
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور أنطون دينيسينكوف، أخصائي علم النفس في عيادة SM-Clinic بموسكو، الأسباب التي تجعل الرجال يختارون النساء الأصغر عمرا منهم.

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ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه إذا نعود إلى أساسيات تكوين الإنسان، فسوف نلاحظ، أن أساس وجود الذكور في الطبيعة كانا الصراع والهيمنة. ويختار الذكر المهيمن، الأنثى التي يتناسب عمرها مع الإطار الفسيولوجي الأكثر ملائمة لإنجاب الأطفال.

ووفقا له، بالإضافة إلى ذلك يصبح الذكر الناضج في نظر الفتاة مخزونا للمعلومات المفيدة، بدءا من النصائح اليومية العادية، وإلى قصص الحياة المختلفة. كما قد يكمن انجذاب الرجل إلى الفتاة الأصغر سنا في اعتقاده أن من الأسهل فرض قواعده الخاصة في العلاقات بسبب افتقارها للخبرة.

ويقول: "النقطة الأكثر أهمية في هذا المجال، هي أن الرجال مع الفتيات الشابات يشعرون بصغر سنهم. كما تزداد لديهم الرغبة الجنسية. وهذه ليست مجرد رغبة، بل هي طاقة حيوية يجب أن يعتزوا بها ويرعوها، ولا يدعوها تجف، لأن عواقبها سلبية في جوانب عديدة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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