سببت جدلا واسعا في بريطانيا.. رقاقة تحت الجلد بديلا لبطاقات الدفع (فيديو)

انشغل البريطانيون في الأيام الماضية بفيديو لرجل يستخدم الاسم المستعار "Tik Tok pay by hand"، يدفع ثمن مشترياته من البقالة بدون بطاقة، بل عبر شريحة زرعت تحت الجلد.

ونشر الرجل مقطع فيديو أظهر كل التفاصيل على حسابه في "تيك توك"، موضحا رحلته مع الرقاقة الصغيرة على ظهر كفه، وتتناقله لاحقا عشرات الحسابات.

وأوضح موقع "Pay By Hand" أن البطاقة تنتهي صلاحيتها في غضون 7 سنوات، وبعد ذلك يجب استبدالها.

كما أكد أن عملية زراعة الشريحة لا تتطلب مخدرا بل تستغرق نحو 15 دقيقة، يقوم فيها الجراحون بعمل فجوة صغيرة في الجلد يغرسون بها البطاقة ثم يخاط الجرح ويترك للشفاء.

وذكر الموقع أنه يجب على المستخدمين تحميل تطبيق "iCard" ليصبح بإمكانهم إيداع الأموال بعملات مختلفة من حساب مصرفي قياسي.

المصدر: صحيفة "ذا صن" البريطانية