بريطانيا تطور جيلا جديدا من الفرقاطات الحربية

أعلن موقع Naval Today أن بريطانيا أكملت خطوات جديدة في تطوير فرقاطاتها العسكرية من فئة Type-31.

وجاء في منشور على الموقع "حققت شركة Babcock International علامة فارقة في تطوير فرقاطات Type-31 لصالح سلاح البحرية الملكي البريطاني، وأكمل فريق بناء السفن في الشركة تشكيل أول قسم من أصل 8 أقسام ستتكون منها أول سفينة من هذا النوع".

ومن جهته قال المتحدث باسم الشركة، شون دونالدسون:" يعد تشكيل الكتلة الرئيسية الأولى خطوة مهمة نحو التسليم الناجح لأول سفينة من طراز Type-31 في إطار هذا البرنامج ، والذي يعد جزءا من استراتيجية بناء السفن في المملكة المتحدة".

وكانت بريطانيا قد أعلنت في سبتمبر العام الماضي عن البدء بعملية تصنيع أول سفينة من سفن Type-3 في حوض بناء السفن التابع لشركة Babcock International في اسكتلندا، وأشارت وسائل إعلام إلى أن السفينة من المفترض ان تنزل إلى المياه عام 2023.

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وتعتبر سفن Type-31 الجديدة نماذج معدّلة عن فرقاطات Arrowhead-140 القتالية المعتمدة حاليا في سلاح البحرية الدنماركي، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن نحو 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه أكثر من 6500 طن، كما يمكنها الإبحار لمسافات تزيد عن 9000 ميل في كل مهمة، وبسرعة تصل إلى 26 عقدة بحرية.

ومن المقرر أن يتم تسليح هذه السفن بأحدث منظومات Sea Zeptor الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 57 ملم، ومدافع Bofors من عيار 40 ملم، وأن تجهّز بمنصات لحمل المروحيات العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا