اكتشاف بديل للبلاستيك

اكتشف باحثون من المعهد الهندي للتكنولوجيا، بديلا للبلاستيك، صديقا للبيئة.



وتشير مجلة Science of The Total Environment، إلى أن فريق البحث يقترح استخدام الخشب الشفاف بدلا من البلاستيك.

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وحلل الباحثون خلال هذه الدراسة، استخدام الخشب المعالج بتكنولوجيا خاصة، ومواد بلاستيكية تقليدية تعتمد على البترول (بولي بروبيلين ، بولي فينيل كلوريد (PVC) ، أكريليك ، بولي إيثيلين ، وما إلى ذلك) في الصناعة.

وأظهرت النتائج، أن الخشب الشفاف، المصنوع تحت تأثير كلوريت الصوديوم (NaClO₂)، له تأثير لطيف أكثر بكثير من إنتاج البلاستيك. ومع ذلك، لا تزال هذه المادة أقل صداقة للبيئة مقارنة بالزجاج، على الرغم من أنها لا تحتوي على خصائص مقاومة للصدمات، على عكس الخشب الخاص.

ويذكر أن العلماء اكتشفوا الخشب الشفاف لأول مرة عام 1992 وبعد ذلك، يحسن الباحثون تكنولوجيا إنتاجه باستمرار. وتتضمن عملية الإنتاج، إزالة مركب اللينغين من الخشب واستبداله ببوليمير شفاف.

المصدر: لينتا. رو