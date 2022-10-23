روسيا..الطوربيد الكهربائي الجديد ET-1E اجتاز الاختبارات على الغواصات الذرية والديزل

أعلن دميتري بينزوروك، نائب كبير المصممين في شركة "Region" الروسية المساهمة، أن الطوربيد الكهربائي الجديد ET-1E اجتاز الاختبارات اللازمة على الغواصات الذرية والديزل.





ويشير بينزوروك في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن نتائج الاختبارات أكدت عدم خطورته عند وضعه على وسائط النقل التي تحمله.

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ويقول: "من وجهة نظر السلامة، يفي طوربيد ET-1E بجميع متطلبات سلامة وضعه على الناقلات. لقد أكدنا هذه السلامة كجزء من البحث والتطوير (أعمال التصميم التجريبية) ، واختبرناه بالفعل على جميع وسائط النقل البحرية: الغواصات الذرية وغواصات الديزل ".

ووفقا له، يتميز هذا الطوربيد بتحسن خصائصه التشغيلية.

ويقول: "نتيجة لذلك ، يتم ضمان أدائه كاملاً: يمكن إطلاقه في الورشة باستخدام جميع أوضاع التشغيل، والتأكد من أنه يبدو طبيعيا في جميع تطورات المسار وكذلك تأكيد قدراته".

ويضيف، في السابق كان من المستحيل التحقق بهذه الطريقة من جودة المنتج قبل وضعه على الناقل.

ويشير بينزوروك، إلى أن الطوربيد الجديد ET-1E، أقصر من الطوربيدات السابقة، بمقدار 1.5 متر، حيث يمكن الإستفادة منها في وضع معدات إضافية مختلفة.

المصدر: tass