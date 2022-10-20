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روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية جديدة
youtube/Vympel Shipyard (Судостроительный завод "Вымпел")
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء الاختبارات على سفينة جديدة للأبحاث البحرية طورت لصالح البحرية الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "بدأت مؤخرا مرحلة الاختبارات البحرية على سفينة أناتولي كنيازيف الروسية للأبحاث البحرية المطورة في إطار المشروع الحكومي 19920".

وأضاف البيان: "خلال الاختبارات التي ستجري في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي سيقوم الخبراء بالتحقق من القدرات الحركية للسفينة وسرعتها وقدرتها على المناورة في المياه، وسيشغلون جميع أنظمة الطاقة ومعدات الملاحة ومعدات الاتصالات الموجودة فيها، وبعد انتهاء جميع الاختبارات المطلوبة سيتم تسليم السفينة لأسطول بحر البلطيق في الجيش".

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وأشار البيان إلى أن السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 19920 ستساهم في ضمان سلامة الملاحة البحرية، وستساعد على إرشاد السفن والغواصات، وستقدم الخدمات لصيانة وإصلاح السفن والغواصات، فضلا عن انها مجهزة بأحدث التقنيات لعمليات الأبحاث البحرية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن أكثر من 36 مترا، وعرضها نحو 8 أمتار، ولديها القدرة على نقل البضائع والأفراد لمسافات تصل إلى 1000 ميل، والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 10 أيام بعد تزويدها بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا

 

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