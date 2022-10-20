غواصة "الثقب الأسود" الجديدة تنضم لسلاح البحرية الروسي الشهر القادم

أعلنت الخدمة الصحفية لسلاح البحرية في الجيش الروسي أن غواصة "أوفا" الجديدة ستنضم للخدمة رسميا لصالح الجيش في شهر نوفمبر المقبل.

وحول الموضوع قال القائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف: "غواصة أوفا من نوع Varshavyanka التي تم تطوريها في إطار المشروع الحكومي 636.3 ستدخل الخدمة رسميا لصالح سلاح البحرية الروسي في نوفمر القادم".

وكانت الخدمة الصحافية لوزارة الدفاع الروسية قد أشارت مؤخرا إلى أن الغواصة المذكورة أنهت جميع الاختبارات البحرية المطلوبة، والتي كان أخرها في أكتوبر الجاري، حيث خضعت الغواصة لاختبارات في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، وخلالها قام طاقم الغواصة والخبراء بالتحقق من آلية عمل جميع الأنظمة والآليات الموجودة فيها، ووضعوا خوارزميات إلكترونية لتشغيلها بحيث تعمل بوضعيات مختلفة في أثناء الغوص والصعود إلى سطح الماء.

و"أوفا" هي رابع غواصة من طراز Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور مثل غواصتي "موجايسك" و"ياكوتسك".

إقرأ المزيد

وتتميز غواصات Varshavyanka بقدرة كبيرة على التخفي والاحتجاب عن رادرات العدو لذا لقبت بغواصات "الثقب الأسود"، أما طول كل غواصة فيبلغ 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها ستسلح بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا