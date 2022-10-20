إيرلندا.. اكتشاف مقبرة تعود إلى ما قبل التاريخ

قبل عدة سنوات عثر علماء الاثار في إيرلندا على النصب الحجري Carraig-a-Mhaistin ، ولكنهم لم يحددوا هل هو نصب حجري قديم أم أنه يعود إلى القرن التاسع عشر.





وتشير Irish Examiner، إلى أن الخبراء أعلنوا أخيرا أن هذا النصب الذي اكتشف في ميناء كورك يعود إلى فترة ما قبل التاريخ وهو عبارة عن دولمن (مناطير: طاولات حجرية ضخمة مكونة من الصخور الصوانية الكبيرة).

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وأظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها عالم الاثار مايكل غيبونس، أن هذا النصب هو فعلا دولمن، يحتوي على حجرة صغيرة تقع في الجانب الغربي من الهرم. ويبلغ ارتفاع هذا النصب الحجري الذي صنعه الإنسان على شكل تلة للدفن 82 قدما وعرضه 15 قدما. ولم يكتشف العلماء هذا النصب في السابق لأنه كان تحت الماء.

ويعتقد العالم غيبونس أن جزء الهرم الباقي قد يكون مدفونا تحت طمي مصب النهر".

ولم يحدد العلماء متى ارتفع مستوى سطح البحر في هذه المنطقة، ولكنهم يعتقدون أنه بقي مستقرا خلال الـ 2000 عام الأخيرة. و هناك قبر آخر يقع في منطقة المد والجزر.

وتعرف مقابر الدولمنات في الفولوكلور الإيرلندي باسم Diarmuid و Greine Lodge- المثوى الأخير للزوجين الهاربين.

وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من هذه الدولمِنات كانت مبنية بالقرب من الساحل. ولكنها اختفى معظمها بسبب حركة الصفائح التكتونية في المحيط الأطلسي، بما فيها المقبرة الصخرية الوحيدة في بلدة سليفمور بجزيرة شيركين.

المصدر: gazeta.ru