شركات أوروبية تتعاون على إنتاج جيل جديد من السفن الحربية

وقعت عدة شركات أوروبية اتقاقيات لتطوير جيل جديد من السفن العسكرية المتعددة المهام.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Fincantieri الإيطالية - على هامش فعاليات معرض Euronaval 2022 - وقعت مع شركة Naval Group الفرنسية وشركة Navantia الإسبانية اتفاقيات مبدئية لتطوير وإنتاج فرقاطات عسكرية متعددة الأغراض (MMPC).

وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك والنرويج أعلنت نيتها المشاركة في المشروع المذكور، وبشكل عام ستشارك في المشروع نحو 40 شركة أوروبية، وستقوم Fincantieri وNaval Group وNavantia بتنسيق أعمال تصميم السفن المذكورة.

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وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن "إيطاليا تنوي الحصول على 8 طرادات جديدة لتحل محل سفن Commandante و Cassiopeia، وأن البحرية الفرنسية مهتمة بالحصول على 9 إلى 11 من الطرادات الجديدة أيضا.

ومن المتوقع أن يتم البدء بتطوير أول سفينة من السفن الأوروبية الجديدة قبل عام 2025، وأن تدخل هذه السفينة إلى الخدمة عام 2027.

المصدر: سلاح روسيا