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كشف سر ظهور القمر الأحمر في سماء موسكو

العلوم والتكنولوجيا

كشف سر ظهور القمر الأحمر في سماء موسكو
Sputnik Alexander Wilf
القمر الأحمر
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أعلنت تاتيانا بوزدنياكوفا، كبيرة خبراء المناخ في مكتب الأرصاد الجوية بموسكو، أن سبب ظهور القمر الأحمر في سماء المدينة هو ارتفاع الرطوبة في هواء وسط الجزء الأوروبي من روسيا.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن سبب ارتفاع الرطوبة في هواء الجزء الأوروبي من روسيا هو اقتراب جبهة هوائية دافئة، ما أدى إلى ظهور القمر في سماء موسكو باللون الأحمر.

وتقول: "تقترب من هذه المنطقة جبهة جوية دافئة. لذلك فإن الهواء مشبع بالرطوبة، وتسود في الهواء الرطب الأجزاء الحمراء من الطيف. لذلك كان لون القمر غير معتاد. وعندما يكون الهواء جافا في حالة الاعصار العكسي (الضغط الجوي المرتفع)، يظهر القمر باللون الأصفر. وعندما يدخل في في منطقة الهواء الرطب، يتحول ضوء القمر إلى لون ضارب إلى الحمرة. وهذا يرجع إلى زيادة رطوبة الهواء في وسط الجزء الأوروبي من روسيا مع اقتراب جبهة الغلاف الجوي الدافئة".

المصدر: نوفوستي

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