إيران تخطط لبناء سفن بمحركات نووية!

ذكر موقع nournews أن إيران تخطط لبناء سفن تعمل بمحركات نووية بحلول عام 2041.

وجاء في منشور على الموقع "طرح نواب مجلس الشورى الإسلامي خطة تحت شعار (تطوير الاستغلال السلمي للتكنولوجيا النووية)، وتم الإعلان عن هذه الخطة بالقاعة العامة للمجلس، وستتم مراجعتها من قبل لجان الطاقة والأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، على "أن الحكومة مصممة وجادة للغاية في مسار تطوير الصناعة النووية في البلاد وستمضي بها الى الأمام بصورة أكثر سرعة".

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وقال بهادري جهرمي في تصريحه الأحد على هامش اجتماع المجلس التنسيقي لمركز الإعلام بالجهاز التنفيذي للبلاد الذي عقد في مبنى منظمة الطاقة الذرية: "تم تقديم تقريرين من قبل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ورئيس المنظمة حول بعض الإجراءات والإنجازات الممتازة والباعثة على الأمل والفخر لبلدنا العزيز في مجال الطاقة الذرية"

وأضاف: "إن التوجه والأولوية للأنشطة كانا نحو التصنيع والاستغلال الاقتصادي والطبي والصحي لهذه الصناعة في مختلف مجالات الزراعة والصحة والصناعة ، والتي اتجه الكثير منها لله الحمد لله نحو التصنيع.. لله الحمد، إن 200 مركز طبي في البلاد تستخدم 50 دواء إشعاعيا مختلفا، جميعها من إنتاج منظمة الطاقة الذرية للعلاج في مجالات مختلفة"..

واشار الى أن بلاده تتجه نحو توطين المفاعلات والسير في مسار العضوية في نادي مصنعي مفاعلات الأبحاث في العالم قائلا: "إن هذا المسار يعد بمستقبل مشرق جدا للصناعة النووية وغيرها من الصناعات ومجالات الزراعة والطب والعلاج التي يمكن أن تستغل هذه الصناعة".

المصدر: nournews.ir