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نفوق 30 حوتا في جنوب الأرجنتين

العلوم والتكنولوجيا

نفوق 30 حوتا في جنوب الأرجنتين
Sputnik
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أفاد معهد حماية الحيتان بارتفاع عدد الحيتان التي تم العثور عليها ميتة في جنوب الأرجنتين إلى 30.

وقال المعهد: "ارتفع عدد الحيتان (الميتة) إلى 30".

وأضاف أنه تم العثور على 26 حوتا كبيرا و4 حيتان صغيرة.

نفوق 30 حوتا في جنوب الأرجنتين
Sputnik
نفوق 30 حوتا في جنوب الأرجنتين
Sputnik

وأعلنت وسائل إعلام محلية سابقا عن مصرع 18 حوتا. وتم العثور على جثة أول منها في 24 سبتمبر الماضي.

ويعمل الخبراء حاليا على تحديد أسباب الحادث. وخاصة تجري دراسة احتمال تسمم الحيتان نتيجة لتكاثر الطحالب الضارة، حيث تم العثور في عينات من العوالق وذوات الصدفتين من المنطقة على مستويات عالية جدا من السموم الحيوية.

المصدر: نوفوستي

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