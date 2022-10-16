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روسيا.. ابتكار منظومة مضادة للقناصة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار منظومة مضادة للقناصة
Sputnik Uliana Solovieva
صورة تعبيرية
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أعلن فلاديسلاف لوبايف، مؤسس شركة Lobaev Arms ، أن الخبراء ابتكروا منظومة مضادة للقناصة يمكن التحكم بها عن بعد.

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ويقول لوبايف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "نحن حاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمنظومة الحد "روبيج" (Rubezh) المضادة للقنص، والتي تتكون من: مجمع "الإصابة" و"الهدف الكاذب" و"السلاح الكاذب". والحديث هنا لا يدور حول بندقية، بل حول سلاح آلي مزود بترباس ومحرك كهربائي. وهذا الابتكار لا مثيل له لا في روسيا ولا في العالم".

ويشير لوبايف موضحا عمل منظومة (Rubezh) إلى أن المشغل يتحكم بأجزائها الثلاثة في نفس الوقت: استدعاء إطلاق النار على هدف كاذب بواسطة سلاح كاذب واكتشاف موقع العدو والقضاء عليه بواسطة مجمع "الإصابة".

ووفقا له، يوجد لدى شركة Lobaev Arms نموذج أولي لهذه المنظومة، يمكننا عرضها على الزبائن الراغبين.

المصدر: نوفوستي

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