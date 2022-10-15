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سلاح البحرية الباكستاني يحصل على سفن عسكرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

سلاح البحرية الباكستاني يحصل على سفن عسكرية جديدة
youtube/PAK DEFENSE.OFFICIAL
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أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية الباكستاني سيحصل على سفن دوريات عسكرية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "بدأ حوض بناء السفن التابع لشركة Damen Shipyards الهولندية في رومانيا مؤخرا بتصنيع هيكل لسفينة عسكرية جديدة لصالح الجيش الباكستاني".

وأضاف المنشور: "هذا الحوض كان قد بدأ منذ فترة بتصنيع أول سفينة عسكرية من نوع OPV 2600 لصالح باكستان، ومؤخرا بدأ بتصنيع السفينة الثانية من هذه الفئة أيضا، ومن المقرر أن يتسلم الجيش الباكستاني هاتين السفينتين عام 2024".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن باكستان ستستخدم السفن الجديدة في حماية مياهها الإقليمية وحماية طرق التجارة الدولية من القرصنة والتهديدات الأخرى، كما ستشارك هذه السفن في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

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وسيبلغ طول كل سفينة من سفن OPV 2600 نحو 98 مترا، وعرضها 14.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه 2600 طن، ويمكن لهذه السفن التحرك بسرعة 24 عقدة بحرية، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة، وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

 

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