عملية سرية في مدينة خاركوف الأوكرانية في نطاق الحرب الإلكترونية الروسية

فوجئ سكان مدينة خاركوف في شرق أوكرانيا ببث من إذاعة غريبة تدعوهم إلى الانتقال إلى جانب الخير.

فقد ظهرت في الأثير الأوكراني محطة إذاعة بدأت في بث برامج للجيش الروسي باللغة الروسية تقترح على السكان المسالمين في خاركوف عدم تجاهل المساعدات التي يقدمها لهم الجنود الروس، بما في ذلك المساعدة الطبية، وتدعوهم للانتقال إلى الجانب الروسي وهو جانب الخير.

ونشرت الشبكات الاجتماعية الأوكرانية مقطع فيديو أظهر تصرف امرأة أوكرانية تركب سيارة تاكسي وهي تستمع الى برامج الجيش الروسي باللغة الروسية بدلا من الموسيقى وأخبار عن انتصارات مزعومة للجيش الأوكراني.

يذكر أن التقاط ذبذبات محطة إذاعة مدنية واستبدال برامج إذاعتها بمعلومات أخرى لا تعتبر مهمة صعبة بالنسبة لأجهزة الحرب الإلكترونية الروسية، وليس من المستغرب أن تكون تلك الإعلانات تؤثر في السكان على خلفية الضربات الروسية الصاروخية المتواصلة وقطع الكهرباء عن المدينة.

أما وحدات الحرب الإلكترونية الروسية فنشرت أجهزتها في مدرعات "تيغر" التي تقوم بأداء نوبات مستمرة بالقرب من الحد الأمامي للجبهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا