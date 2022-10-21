الذكاء الاصطناعي يتتبع بيئة بحيرة بايكال الروسية

قام العلماء في مدينة إركوتسك في شرق روسيا بتشغيل مشروع جديد تم إعداده على أساس منصة Yandex Cloud .

ومن شأنه التحليل الدائم لمدى تأثير التغيرات المناخية على بيئة بحيرة بايكال وثروتها السمكية. وستقوم شبكة الأعصاب الاصطناعية (الذكاء الاصطناعي) بتحقيق المشروع المذكور بنفسه بعد أن تم تعليمها على ذلك.

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وقد قدم علماء الأحياء 50 ألف صورة لعينات الماء في البحيرة استخدمت 20000 منها لتعليم الخوارزميات. ويستطيع البرنامج الآن التعرف على أصغر الحيوانات والأسماك اعتمادا على صور العينات المأخوذة من المجاهر ويتعرف عليها أوتوماتيكيا ويسجّلها في بطاقات الإحصاء.

ويستطيع البرنامج كذلك التعرف على أنواع جديدة من الأسماك والحيوانات التي لا يعرفها العلم. أما الأخصائيون فسيخرجون باستنتاج عن ظهور وانتشار نوع جديد غير معروف سابقا في بحيرة بايكال.

وصارت الخوارزمية الآن قادرة على التعامل مع 70 شكلا من أشكال العوالق، والتي غالبا ما يمكن اكتشافها في البحيرة. ولا يتعين على أحد التدخل في عملها على الإطلاق. تحلل الخوارزمية عينات مأخوذة من البحيرة وتساعد في الحصول على بيانات جديدة للدراسة.

وقال مدير منصة Yandex Cloud ، أليكسي باشكييف، إن "البحوث العلمية تجري في الوقت الراهن في موقع واحد من بحيرة بايكال. لكن الدراسات ستنتشر لاحقا إلى مناطق أخرى". وأضاف أن "دراسة كميات الأسماك في بحيرة بايكال ليست المشروع الوحيد الذي يستخدم فيه الذكاء الاصطناعي. وعلى وجه الخصوص تم إطلاق نظام قائم على الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحاصيل، وهناك خوارزمية لسيارة سباق بدون طيار، لكن مشروعنا هو فريد من نوعه بسبب أهميته للبحيرة نفسها".

المصدر: تاس