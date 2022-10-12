أطول شجرة في الصين ارتفاعها 83,4 متر

نشرت بعثة البحث الصينية بيانات عن أطول الأشجار في الصين، واتضح أن أطولها شجرة شوح يبلغ ارتفاعها 83.4 مترا.

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ويشير مصدر في حديقة النباتات في شنغهاي، إلى أن هذه الشجرة تقع في وادي جبلي جنوب غرب منطقة التبت ذات الحكم الذاتي (جنوب غرب الصين) . وتشتهر هذه المنطقة التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بـ 2800 متر ، بمناخها المعتدل و بهطول أمطار غزيرة فيها وأشعة شمس معتدلة.

ويذكر ان علماء معهد علم النبات التابع لأكاديمية العلوم الصينية كانوا قد اكتشفوا هذه الشجرة في شهر مايو 2022 خلال بحثهم عن الأشجار التي ارتفاعها 75 مترا وأكثر. وحينها قدروا ارتفاع هذه الشجرة باستخدام طائرة مسيرة بـ 83.2 متر.

ولكن البعثة العلمية المتألفة من باحثين في معهد النبات التابع لأكاديمية العلوم الصينية ومؤسسات علمية أخرى، قررت قياس ارتفاع الشجرة بدقة واتضح انه يبلغ 83.4 مترا. كما قاسوا قطر جذع الشجرة على ارتفاع طول إنسان، وتبين أنه يبلغ 207 سم، ما يشير إلى أن عمرها حوالي 380 عام.

المصدر: نوفوستي